Juventus segrade mot Napoli på Allianz Stadium

Seger för Juventus med 3–0 mot Napoli

Jonathan David matchvinnare för Juventus

Juventus höll tätt bakåt

Juventus tog greppet om hemmamatchen mot Napoli på söndagen redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Serie A slutade 3–0.

Juventus höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

Parma nästa för Juventus

Jonathan David gjorde 1–0 till Juventus i 22:a minuten.

Kenan Yildiz ökade Juventus ledning i 77:e minuten. Till slut kom också 3–0-målet genom Filip Kostic i 86:e minuten.

Juventus har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 12–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Napoli har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 5–7 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Napoli med 2–1.

Juventus tar sig an Parma i nästa match borta söndag 1 februari 20.45. Napoli möter Fiorentina hemma lördag 31 januari 18.00.

Juventus–Napoli 3–0 (1–0)

Serie A, Allianz Stadium

Mål: 1–0 (22) Jonathan David, 2–0 (77) Kenan Yildiz, 3–0 (86) Filip Kostic.

Varningar, Juventus: Kenan Yildiz. Napoli: Juan Jesus, Antonio Vergara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 3-1-1

Napoli: 1-3-1

Nästa match:

Juventus: Parma, borta, 1 februari 20.45

Napoli: Fiorentina, hemma, 31 januari 18.00