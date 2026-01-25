Juventus segrade mot Napoli på Allianz Stadium
- Seger för Juventus med 3–0 mot Napoli
- Jonathan David matchvinnare för Juventus
- Juventus höll tätt bakåt
Juventus tog greppet om hemmamatchen mot Napoli på söndagen redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Serie A slutade 3–0.
Juventus höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.
Parma nästa för Juventus
Jonathan David gjorde 1–0 till Juventus i 22:a minuten.
Kenan Yildiz ökade Juventus ledning i 77:e minuten. Till slut kom också 3–0-målet genom Filip Kostic i 86:e minuten.
Juventus har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 12–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Napoli har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 5–7 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann Napoli med 2–1.
Juventus tar sig an Parma i nästa match borta söndag 1 februari 20.45. Napoli möter Fiorentina hemma lördag 31 januari 18.00.
Juventus–Napoli 3–0 (1–0)
Serie A, Allianz Stadium
Mål: 1–0 (22) Jonathan David, 2–0 (77) Kenan Yildiz, 3–0 (86) Filip Kostic.
Varningar, Juventus: Kenan Yildiz. Napoli: Juan Jesus, Antonio Vergara.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Juventus: 3-1-1
Napoli: 1-3-1
Nästa match:
Juventus: Parma, borta, 1 februari 20.45
Napoli: Fiorentina, hemma, 31 januari 18.00
