Juventus vann efter kanonstart mot Cremonese

Juventus femte seger

Cremonese nu nionde, Juventus på femte plats

Jamie Vardy målskytt för Cremonese

Juventus startade bra i matchen mot Cremonese på bortaplan på lördagen. Efter två minuters spel gjorde Filip Kostic 1–0. Till slut blev det 2–1 i matchen i Serie A.

Andrea Cambiaso gjorde matchvinnande målet

Filip Kostic gjorde 1–0 till Juventus efter bara två minuter. I 68:e minuten slog Andrea Cambiaso till och gjorde 0–2.

Med sju minuter kvar att spela reducerade Cremonese genom Jamie Vardy. Mer än så blev det dock inte för Cremonese.

Det här var Juventus tredje uddamålsseger.

För Cremonese gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan Juventus är på femte plats.

Den 12 januari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Juventus är Torino. Lagen möts lördag 8 november 18.00.

Cremonese–Juventus 1–2 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (2) Filip Kostic, 0–2 (68) Andrea Cambiaso, 1–2 (83) Jamie Vardy.

Varningar, Cremonese: Matteo Bianchetti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 1-2-2

Juventus: 2-1-2

Nästa match:

Juventus: Torino, hemma, 8 november