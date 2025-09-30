Kalinauskas och Stolt blev matchvinnare hemma mot Örebro

Seger för Kalmar med 2–1 mot Örebro

Malcolm Stolt avgjorde för Kalmar

Kalmars 14:e seger

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Kalmar, som vann matchen hemma mot Örebro i Superettan på tisdagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.

Det var tolfte matchen i rad utan förlust för Kalmar.

Kalmar har skapat en skön vinnarkänsla på Guldfågeln Arena. Segern mot Örebro betyder att laget har vunnit sex raka matcher på hemmaplan.

Kalmar–Örebro – mål för mål

Kalmar tog ledningen i 22:a minuten, genom Tomas Kalinauskas framspelad av Camil Jebara. Direkt efter pausen ökade Malcolm Stolt Kalmars ledning på pass av Tomas Kalinauskas.

Kalle Holmberg reducerade för Örebro på pass av Ahmed Yasin med knappa kvarten kvar. Fler mål än så blev det inte för Örebro.

Det här var Kalmars sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Örebros nionde uddamålsförlust.

Kalmars nya tabellposition är andra plats medan Örebro är på 15:e plats.

Kalmar tar sig an Brage i nästa match borta lördag 4 oktober 15.00. Örebro möter Falkenberg hemma söndag 5 oktober 15.00.

Kalmar–Örebro 2–1 (1–0)

Superettan, Guldfågeln Arena

Mål: 1–0 (22) Tomas Kalinauskas (Camil Jebara), 2–0 (48) Malcolm Stolt (Tomas Kalinauskas), 2–1 (80) Kalle Holmberg (Ahmed Yasin).

Varningar, Kalmar: Robert Gojani, Aboubacar Keita. Örebro: Hampus Söderström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kalmar: 3-2-0

Örebro: 2-1-2

Nästa match:

Kalmar: IK Brage, borta, 4 oktober

Örebro: Falkenbergs FF, hemma, 5 oktober