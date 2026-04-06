Kalle Holmberg matchhjälte när Örebro sänkte Landskrona
Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Örebro vann med 1–0 (0–0) hemma mot Landskrona i Superettan.
Öster nästa för Örebro
Landskrona tog hem lagens senaste möte med 2–1 på Behrn Arena.
Den 1 november tar lagen sig an varandra igen, då på Landskrona IP.
I nästa match möter Örebro Öster borta på lördag 11 april 13.00. Landskrona möter Falkenberg söndag 12 april 15.00 hemma.
Örebro–Landskrona 1–0 (0–0)
Superettan, Behrn Arena
Mål: 1–0 (53) Kalle Holmberg (Ahmed Yasin).
Varningar, Landskrona: André Álvarez Pérez, Zakaria Loukili.
