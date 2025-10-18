Kalmar ny serieledare efter seger mot Oddevold

Kalmar vann med 3–2 mot Oddevold

Kalmars femte seger på de senaste sex matcherna

Robert Gojani avgjorde för Kalmar

Kalmar vände och vann mot Oddevold hemma med 3–2 (0–1) och är ny serieledare i Superettan efter 27 spelade matcher, två poäng före Västerås SK. Oddevold ligger på fjärde plats i tabellen.

Det var 14:e matchen i rad utan förlust för Kalmar.

Därmed har Kalmar vunnit sju matcher i rad på hemmaplan.

Kalmar–Oddevold – mål för mål

Alexander Almqvist gjorde 1–0 till Oddevold strax före halvtidsvilan. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Malcolm Stolt och kvitterade för Kalmar.

Kalmar gjorde också 2–1 i 61:a minuten när Saba Mamatsashvili hittade rätt.

Robert Gojani ökade Kalmars ledning med knappa kvarten kvar.

Med nio minuter kvar att spela reducerade Oddevold genom Albert Ejupi. Mer än så blev det dock inte för Oddevold.

Det här var Kalmars sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Oddevolds fjärde uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalmar FF med 3–1.

Lördag 25 oktober 15.00 möter Kalmar GIF Sundsvall borta på NP3 Arena medan Oddevold spelar hemma mot Östersunds FK.

Kalmar–Oddevold 3–2 (0–1)

Superettan, Guldfågeln Arena

Mål: 0–1 (43) Alexander Almqvist, 1–1 (58) Malcolm Stolt, 2–1 (61) Saba Mamatsashvili, 3–1 (79) Robert Gojani, 3–2 (81) Albert Ejupi.

Varningar, Kalmar: Gibril Sosseh. Oddevold: York Rafael.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kalmar: 4-1-0

Oddevold: 1-2-2

Nästa match:

Kalmar: GIF Sundsvall, borta, 25 oktober

Oddevold: Östersunds FK, hemma, 25 oktober