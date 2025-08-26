Kalmar segrade – 2–0 mot Helsingborg

Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

Självmål avgjorde för Kalmar

Kalmar slog Helsingborg hemma med 2–0 (1–0) och är ny serieledare i Superettan efter 20 spelade matcher, två poäng före Örgryte. Helsingborg ligger på tionde plats i tabellen.

Kalmar har nu fem matcher i rad utan insläppt mål.

Segern var Kalmars fjärde på de senaste fem matcherna.

Östersunds FK nästa för Kalmar

Kalmar gjorde 1–0 efter en minuts spel.

I den 29:e minuten blev Helsingborgs Benjamin Örn utvisad. Det dröjde till den 71:a minuten innan Melker Hallberg ökade ledningen framspelad av Malcolm Stolt. 2–0-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast vann Kalmar FF med 5–1.

Lördag 30 augusti möter Kalmar Östersunds FK borta 15.00 och Helsingborg möter Västerås SK borta 13.00.

Kalmar–Helsingborg 2–0 (1–0)

Superettan, Guldfågeln Arena

Mål: 1–0 (1) Självmål, 2–0 (71) Melker Hallberg (Malcolm Stolt).

Varningar, Kalmar: Gibril Sosseh.

Utvisningar, Helsingborg: Benjamin Örn.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kalmar: 4-1-0

Helsingborg: 1-2-2

Nästa match:

Kalmar: Östersunds FK, borta, 30 augusti

Helsingborg: Västerås SK FK, borta, 30 augusti