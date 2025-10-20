Kamil Dudziaks mål gav poäng för Karlberg mot Hammarby TFF

1–1 mellan Hammarby TFF och Karlberg

Kamil Dudziak kvitterade i 67:e minuten

Hammarby TFF nu andra, Karlberg på sjunde plats

Hammarby TFF:s Suwaibou Kebbeh gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Karlberg i Ettan norra herr. I andra halvlek kvitterade Karlberg genom Kamil Dudziak med 23 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Hammarby TFF–Karlberg – mål för mål

Suwaibou Kebbeh öppnade målskyttet redan i 16:e minuten och gav Hammarby TFF en tidig ledning. I 67:e minuten nätade Kamil Dudziak och kvitterade för Karlberg. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Hammarby TFF har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 11–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Karlberg har två vinster och tre oavgjorda och 10–6 i målskillnad. Det här var Hammarby TFF:s sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Med tre omgångar kvar är Hammarby TFF på andra plats i tabellen medan Karlberg är på sjunde plats.

I nästa match möter Hammarby TFF Gefle borta på söndag 26 oktober 13.00. Karlberg möter Assyriska lördag 25 oktober 16.00 hemma.

Hammarby TFF–Karlberg 1–1 (1–0)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 1–0 (16) Suwaibou Kebbeh, 1–1 (67) Kamil Dudziak.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby TFF: 3-1-1

Karlberg: 2-3-0

Nästa match:

Hammarby TFF: Gefle IF FF, borta, 26 oktober

Karlberg: Assyriska FF, hemma, 25 oktober