Karl Wendts mål gav 1–1 för Trelleborg mot Falkenberg

Trelleborg och Falkenberg kryssade

Karl Wendt kvitterade i 78:e minuten

Östersunds FK nästa motstånd för Trelleborg

Falkenbergs Tim Stålheden gjorde mål i första halvlek borta mot Trelleborg i Superettan. I andra halvlek kvitterade Trelleborg genom Karl Wendt efter 78 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Trelleborg–Falkenberg – mål för mål

Tim Stålheden öppnade målskyttet på pass av Lucas Sibelius redan i 19:e minuten och gav gästerna Falkenberg en tidig ledning. Karl Wendt kvitterade för Trelleborg i 78:e minuten. 1–1-målet blev matchens sista.

Trelleborg har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Falkenberg har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 11–7 i målskillnad. Det här var Trelleborgs sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, lördag 1 november möter Trelleborg Östersunds FK borta på Jämtkraft Arena 15.00 medan Falkenberg spelar hemma mot Västerås SK 13.00.

Trelleborg–Falkenberg 1–1 (0–1)

Superettan, Vångavallen

Mål: 0–1 (19) Tim Stålheden (Lucas Sibelius), 1–1 (78) Karl Wendt.

Varningar, Trelleborg: Felix Hörberg, Karl Wendt. Falkenberg: Hampus Källström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 1-1-3

Falkenberg: 2-2-1

Nästa match:

Trelleborg: Östersunds FK, borta, 1 november

Falkenberg: Västerås SK FK, hemma, 1 november