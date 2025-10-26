Karl Wendts mål gav 1–1 för Trelleborg mot Falkenberg
Falkenbergs Tim Stålheden gjorde mål i första halvlek borta mot Trelleborg i Superettan. I andra halvlek kvitterade Trelleborg genom Karl Wendt efter 78 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.
Trelleborg–Falkenberg – mål för mål
Tim Stålheden öppnade målskyttet på pass av Lucas Sibelius redan i 19:e minuten och gav gästerna Falkenberg en tidig ledning. Karl Wendt kvitterade för Trelleborg i 78:e minuten. 1–1-målet blev matchens sista.
Trelleborg har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Falkenberg har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 11–7 i målskillnad. Det här var Trelleborgs sjätte oavgjorda match den här säsongen.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
I nästa match, lördag 1 november möter Trelleborg Östersunds FK borta på Jämtkraft Arena 15.00 medan Falkenberg spelar hemma mot Västerås SK 13.00.
Trelleborg–Falkenberg 1–1 (0–1)
Superettan, Vångavallen
Mål: 0–1 (19) Tim Stålheden (Lucas Sibelius), 1–1 (78) Karl Wendt.
Varningar, Trelleborg: Felix Hörberg, Karl Wendt. Falkenberg: Hampus Källström.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Trelleborg: 1-1-3
Falkenberg: 2-2-1
Nästa match:
Trelleborg: Östersunds FK, borta, 1 november
Falkenberg: Västerås SK FK, hemma, 1 november
