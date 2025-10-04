Huge klart för nedflyttning – efter förlust mot Karlberg

Karlberg vann med 1–0 mot Huge

Seger nummer 7 för Karlberg

Huge nu 13:e, Karlberg på elfte plats

Karlberg vann ödesmatchen borta mot Huge med 1–0 (1–0). Därmed står det klart att det blir nedflyttning för Huge, som inte spelar i division 1 norra dam nästa säsong. Laget har bara tagit fyra segrar den här säsongen.

– En tung förlust som innebär att vi inte kan klara oss kvar i serien längre. Vi försöker men kommer inte upp i tillräckligt bra nivå. Vi skapar för lite chanser och lyckas inte skapa nerv i matchens slutskede, kommenterade Huges huvudtränare Daniel Moffatt.

Redan i första halvlek tog Karlberg alltså greppet och 1–0-ledningen i halvtid stod sig matchen ut efter en mållös andra halvlek.

Huge–Karlberg – mål för mål

Huge har en vinst och fyra förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Karlberg har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–9 i målskillnad. Det här var Huges sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Karlbergs andra uddamålsseger.

Karlberg ligger på elfte plats i serien efter matchen.

I nästa match möter Huge Sollentuna hemma och Karlberg möter Gefle borta. Båda matcherna spelas lördag 11 oktober 13.00.