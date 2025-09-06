Karlberg lyfte sig i andra och fixade kryss borta mot FC Djursholm

FC Djursholm hade ledningen i halvtid med 2–0 hemma mot Karlberg i division 1 norra dam. Men i andra halvlek kom Karlberg mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 3–3.

FC Djursholm–Karlberg – mål för mål

Enya Dahlin, Nova Johansson Parnevik och Medea Wignell gjorde FC Djursholms mål.

FC Djursholm har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Karlberg har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 9–7 i målskillnad. Det här var FC Djursholms sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Söndag 14 september 14.00 spelar FC Djursholm borta mot Heffnersklubban. Karlberg möter Sundsvalls DFF hemma på Stadshagens IP lördag 13 september 14.00.