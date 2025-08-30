Karlberg vann igen – efter fem matcher utan seger
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Karlberg med 3–1 mot Haninge
- Ali Khan matchvinnare för Karlberg
- Tredje förlusten i rad för Haninge
Det tog sex matcher. Men nu har Karlberg till slut vunnit en match i Ettan norra herr. Laget vann på hemmaplan mot Haninge, med 3–1 (1–0).
Stocksund nästa för Karlberg
Karlberg startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Abiel Sequar gjorde målet, redan i åttonde minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Adhavan Rajamohan träff och kvitterade för Haninge.
I 61:a minuten slog Ali Khan till, och gav Karlberg ledningen.
Noah Negash ökade Karlbergs ledning med knappa kvarten kvar. 3–1-målet blev matchens sista.
Lagens första möte för säsongen vann Karlbergs BK med 2–0.
Karlberg tar sig an Stocksund i nästa match hemma lördag 6 september 16.00. Haninge möter samma dag 13.00 Gefle borta.
Karlberg–Haninge 3–1 (1–0)
Ettan norra herr, Kristinebergs IP
Mål: 1–0 (8) Abiel Sequar, 1–1 (58) Adhavan Rajamohan, 2–1 (61) Ali Khan, 3–1 (76) Noah Negash.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Karlberg: 1-1-3
Haninge: 0-1-4
Nästa match:
Karlberg: IFK Stocksund, hemma, 6 september
Haninge: Gefle IF FF, borta, 6 september
Den här artikeln handlar om: