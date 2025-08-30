Karlberg vann igen – efter fem matcher utan seger

Seger för Karlberg med 3–1 mot Haninge

Ali Khan matchvinnare för Karlberg

Tredje förlusten i rad för Haninge

Det tog sex matcher. Men nu har Karlberg till slut vunnit en match i Ettan norra herr. Laget vann på hemmaplan mot Haninge, med 3–1 (1–0).

Stocksund nästa för Karlberg

Karlberg startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Abiel Sequar gjorde målet, redan i åttonde minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Adhavan Rajamohan träff och kvitterade för Haninge.

I 61:a minuten slog Ali Khan till, och gav Karlberg ledningen.

Noah Negash ökade Karlbergs ledning med knappa kvarten kvar. 3–1-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Karlbergs BK med 2–0.

Karlberg tar sig an Stocksund i nästa match hemma lördag 6 september 16.00. Haninge möter samma dag 13.00 Gefle borta.

Karlberg–Haninge 3–1 (1–0)

Ettan norra herr, Kristinebergs IP

Mål: 1–0 (8) Abiel Sequar, 1–1 (58) Adhavan Rajamohan, 2–1 (61) Ali Khan, 3–1 (76) Noah Negash.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Karlberg: 1-1-3

Haninge: 0-1-4

Nästa match:

Karlberg: IFK Stocksund, hemma, 6 september

Haninge: Gefle IF FF, borta, 6 september