Karlberg vann mot Heffnersklubban efter Amanda Halvarssons två mål

Karlberg segrade – 4–0 mot Heffnersklubban

Karlbergs Amanda Halvarsson tvåmålsskytt

Heffnersklubbans andra raka förlust

Det blev Karlberg som gick segrande ur mötet med Heffnersklubban i division 1 norra dam på hemmaplan, med 4–0 (2–0).

Amanda Halvarsson gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Mathilda Johansson Prakt och Andrea Zwinkels.

Karlberg har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 13–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Heffnersklubban har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–15 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att Karlberg slutar på tionde plats och Heffnersklubban på fjärde plats.