Karlstad Fotboll avgjorde mot Örebro Syrianska efter paus

Karlstad Fotboll segrade – 2–1 mot Örebro Syrianska

Karlstad Fotbolls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Karlstad Fotboll avgjorde i 84:e minuten.

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det bortalaget Karlstad Fotboll som avgjorde matchen mot Örebro Syrianska. Fredagens match i Ettan norra herr slutade 1–2.

Elliot Nilsson King blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 84 minuter.

Örebro Syrianska får sikta på kval efter förlusten mot Karlstad Fotboll.

Segern var Karlstad Fotbolls fjärde på de senaste fem matcherna.

Elliot Nilsson King bakom Karlstad Fotbolls seger

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 64:e minuten innan Robin Hadad gav Örebro Syrianska ledningen. Målet var Robin Hadads femte i Ettan norra herr.

I 70:e minuten slog Elliot Nilsson King till och kvitterade för Karlstad Fotboll.

Elliot Nilsson King såg med sex minuter kvar att spela till att Karlstad Fotboll avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Örebro Syrianskas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Karlstad Fotbolls sjunde uddamålsseger.

Med två omgångar kvar är Örebro Syrianska på 15:e plats i tabellen medan Karlstad Fotboll är på tredje plats.

Lördag 1 november möter Örebro Syrianska AFC Eskilstuna hemma 13.00 och Karlstad Fotboll möter FC Arlanda borta 16.00.

Örebro Syrianska–Karlstad Fotboll 1–2 (0–0)

Ettan norra herr, Mellringe IP

Mål: 1–0 (64) Robin Hadad, 1–1 (70) Elliot Nilsson King, 1–2 (84) Elliot Nilsson King.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro Syrianska: 2-2-1

Karlstad Fotboll: 4-1-0

Nästa match:

Örebro Syrianska: AFC Eskilstuna, hemma, 1 november

Karlstad Fotboll: FC Arlanda, borta, 1 november