Karol Swiderski målskytt – men Panathinaikos föll

Go Ahead segrade – 2–1 mot Panathinaikos

Avgörande målet kom i 82:a minuten.

Milan Smit gjorde två mål för Go Ahead

Panathinaikos förlorade hemmamatchen mot Go Ahead i Europa League på torsdagen. 1–2 (0–0) slutade matchen.

Milan Smit blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 82 minuter.

Panathinaikos–Go Ahead – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 55:e minuten innan Karol Swiderski gav Panathinaikos ledningen.

I den 75:e minuten kvitterade Milan Smit för Go Ahead.

Och med åtta minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Milan Smit. Smit fullbordade därmed Go Aheads vändning.

Det här betyder att Panathinaikos nu ligger på tolfte plats i tabellen och Go Ahead är på 16:e plats.

Nästa motstånd för Panathinaikos är Feyenoord. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på De Kuip.

Panathinaikos–Go Ahead 1–2 (0–0)

Europa League, Spiros Louis Olympic Stadium

Mål: 1–0 (55) Karol Swiderski, 1–1 (75) Milan Smit, 1–2 (82) Milan Smit.

Varningar, Panathinaikos: Manolis Siopis. Go Ahead: Jari De Busser.

Nästa match:

Panathinaikos: Feyenoord, borta, 23 oktober