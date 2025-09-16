Kelly fixade kryss på övertid för Juventus mot Borussia Dortmund

Oavgjort i mötet mellan Juventus och Borussia Dortmund

Lloyd Kelly kvitterade på övertid

Villarreal blir nästa motstånd för Juventus

Juventus gick mot förlust när laget på tisdagen mötte Borussia Dortmund i Champions League på Allianz Stadium. Bortalaget hade ledningen med 3–4 i slutet av matchen, men på övertid slog Lloyd Kelly till och gjorde 4–4 och räddade en poäng för Juventus.

Juventus–Borussia Dortmund – mål för mål

Första halvlek blev mållös, men efter pausen slog Karim Adeyemi till och gav Borussia Dortmund ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Kenan Yildiz och kvitterade för Juventus.

I 65:e minuten slog Felix Nmecha till, och gav Borussia Dortmund ledningen.

Juventus kvitterade till 2–2 bara två minuter senare genom Dusan Vlahovic.

Sju minuter senare spelade Marcel Sabitzer fram Yan Couto som såg till att Borussia Dortmund tog ledningen.

2–4-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela, när Ramy Bensebaini slog till och gjorde mål på straff.

Reduceringen till 3–4 för Juventus kom direkt därefter när Dusan Vlahovic på stopptid återigen slog till.

Laget kvitterade till 4–4 direkt därefter genom Lloyd Kelly framspelad av Dusan Vlahovic. Det fastställde slutresultatet till 4–4.

Dusan Vlahovic gjorde två mål för Juventus och ett målgivande pass.

När lagen möttes senast, 2015, slutade det med seger för Juventus med 3–0.

På onsdag 1 oktober 21.00 spelar Juventus borta mot Villarreal, och Borussia Dortmund hemma mot Atlethic Bilbao.

Juventus–Borussia Dortmund 4–4 (0–0)

Champions League, Allianz Stadium

Mål: 0–1 (52) Karim Adeyemi, 1–1 (63) Kenan Yildiz, 1–2 (65) Felix Nmecha, 2–2 (67) Dusan Vlahovic, 2–3 (74) Yan Couto (Marcel Sabitzer), 2–4 (86) Ramy Bensebaini, 3–4 (90) Dusan Vlahovic, 4–4 (90) Lloyd Kelly (Dusan Vlahovic).

Varningar, Borussia Dortmund: Waldemar Anton.

Nästa match:

Juventus: Villarreal CF, borta, 1 oktober

Borussia Dortmund: Athletic Bilbao, hemma, 1 oktober