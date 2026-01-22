Kerim Alajbegovic i form när Salzburg vann mot Basel
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Salzburg vann med 3–1 mot Basel
- Kerim Alajbegovic tvåmålsskytt för Salzburg
- Tredje förlusten i rad för Basel
Salzburg vann mot gästande Basel i Europa League. 3–1 (3–0) slutade torsdagens match.
Kerim Alajbegovic gjorde två mål för Salzburg
Kerim Alajbegovic gjorde 1–0 till Salzburg efter bara fyra minuter. Salzburg ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen genom Kerim Alajbegovic på nytt assisterad av Soumaila Diabate. Salzburg gjorde 3–0 när Frans Kraetzig slog till i 35:e minuten.
Jeremy Agbonifo fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och reducerade åt Basel. Fler mål än så blev det inte för Basel.
Motståndare i sista omgången för Salzburg är Aston Villa. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på Villa Park.
Salzburg–Basel 3–1 (3–0)
Europa League, Red Bull Arena
Mål: 1–0 (4) Kerim Alajbegovic, 2–0 (13) Kerim Alajbegovic (Soumaila Diabate), 3–0 (35) Frans Kraetzig, 3–1 (56) Jeremy Agbonifo.
Varningar, Salzburg: Sota Kitano. Basel: Nicolas Vouilloz, Jeremy Agbonifo, Andrej Bacanin.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Salzburg: 2-0-3
Basel: 1-0-4
Nästa match:
Salzburg: Aston Villa, borta, 29 januari 21.00
Den här artikeln handlar om: