Kevin Diks målskytt när Mönchengladbach sänkte Union Berlin

Seger för Mönchengladbach med 1–0 mot Union Berlin

Kevin Diks matchvinnare för Mönchengladbach

Sjätte segern för Mönchengladbach

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Mönchengladbach vann med 1–0 (0–0) hemma mot Union Berlin i Bundesliga.

Det här var Mönchengladbachs nionde nolla den här säsongen.

Mönchengladbach–Union Berlin – mål för mål

Mönchengladbach har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Union Berlin har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad.

För Mönchengladbach gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Union Berlin är på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Union Berlin med 3–1.

I nästa omgång har Mönchengladbach Bayern München borta på Allianz Arena, fredag 6 mars 20.30. Union Berlin spelar hemma mot Werder Bremen söndag 8 mars 17.30.

Mönchengladbach–Union Berlin 1–0 (0–0)

Bundesliga, Borussia-Park

Mål: 1–0 (90) Kevin Diks.

Varningar, Mönchengladbach: Rocco Reitz, Joseph Scally, Yannik Engelhardt, Kevin Stoeger. Union Berlin: Christopher Trimmel, Rani Khedira, Janik Haberer, Ilyas Ansah, Livan Burcu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mönchengladbach: 1-2-2

Union Berlin: 1-1-3

Nästa match:

Mönchengladbach: Bayern München, borta, 6 mars 20.30

Union Berlin: Werder Bremen, hemma, 8 mars 17.30