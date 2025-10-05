Keyano Marrah i form när Hammarby TFF vann mot FC Arlanda

Hammarby TFF vann med 3–1 mot FC Arlanda

Keyano Marrah tvåmålsskytt för Hammarby TFF

FC Arlandas andra raka förlust

Hemmalaget Hammarby TFF tog hem de tre poängen efter seger mot FC Arlanda i Ettan norra herr. 3–1 (1–0) slutade matchen på söndagen.

Hammarby TFF har skapat en skön vinnarkänsla på Hammarby IP. Segern mot FC Arlanda betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Keyano Marrah gjorde två mål för Hammarby TFF

Suwaibou Kebbeh gav Hammarby TFF ledningen i 22:a minuten. Direkt efter pausen ökade Keyano Marrah Hammarby TFF:s ledning.

I 69:e minuten nätade Keyano Marrah återigen och gjorde 3–0.

FC Arlanda reducerade till 3–1 i 79:e minuten.

Resultatet innebär att Hammarby TFF ligger kvar på andra plats och FC Arlanda på nionde plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann FC Arlanda med 1–0.

Nästa motstånd för Hammarby TFF är Haninge. Lagen möts lördag 11 oktober 16.00 på Torvalla IP.

Hammarby TFF–FC Arlanda 3–1 (1–0)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 1–0 (22) Suwaibou Kebbeh, 2–0 (48) Keyano Marrah, 3–0 (69) Keyano Marrah, 3–1 (79) Självmål.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby TFF: 2-2-1

FC Arlanda: 2-0-3

Nästa match:

Hammarby TFF: IFK Haninge, borta, 11 oktober