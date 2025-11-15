Kif Örebro klart för kval efter seger mot Sunnanå

Kif Örebro vann med 5–4 mot Sunnanå

Kif Örebros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emilia Jägestedt Widstrand avgjorde för Kif Örebro

Efter seger, 5–4 (2–1), på hemmaplan mot Sunnanå står det klart att Kif Örebro efter en bra säsong i Elitettan är klart för kval till Allsvenskan.

– Våran prestation var inte alls bra. All heder till Sunnanå som gör det bra. Vi visar i korta perioder hur bra vi är, tyvärr alldeles för korta perioder. Kul med kval men vi kan inte leverera denna insats då, tyckte Kif Örebros tränare Fredrik Andersson, efter matchen.

Kif Örebro–Sunnanå – mål för mål

Helene Gross-Benberg öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Kif Örebro en tidig ledning.

Sunnanå kvitterade till 1–1 i 36:e minuten när Freja Ekstrand slog till.

Kif Örebro tog ledningen alldeles före halvtidspausen genom Cajsa Rubensson. Direkt efter pausen ökade Bella Sember Kif Örebros ledning.

I 49:e minuten slog Ella Frost till och gjorde 4–1.

Klara Lindbäck slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Sunnanå.

I 83:e minuten reducerade Sunnanås Louise Wadström på nytt.

5–3-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Emilia Jägestedt Widstrand slog till och gjorde mål.

Sunnanå reducerade till 5–4 bara fyra minuter senare genom Tilda Sahlman. Men mer än så orkade Sunnanå inte med.

Kif Örebro har fyra segrar och en förlust och 15–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunnanå har en oavgjord och fyra förluster och 10–14 i målskillnad. Det här var Kif Örebros åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sunnanås elfte uddamålsförlust.

Elitettan är nu färdigspelad. Kif Örebro slutar på tredje plats och Sunnanå på 14:e plats.

Kif Örebro–Sunnanå 5–4 (2–1)

Elitettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (18) Helene Gross-Benberg, 1–1 (36) Freja Ekstrand, 2–1 (44) Cajsa Rubensson, 3–1 (48) Bella Sember, 4–1 (49) Ella Frost, 4–2 (61) Klara Lindbäck, 4–3 (83) Louise Wadström, 5–3 (86) Emilia Jägestedt Widstrand, 5–4 (90) Tilda Sahlman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kif Örebro: 4-0-1

Sunnanå: 0-1-4