Kike Garcia gjorde avgörande målet för Espanyol mot Celta Vigo
- Espanyol vann med 1–0 mot Celta Vigo
- Kike Garcia matchvinnare för Espanyol
- Andra raka segern för Espanyol
Espanyol vann med 1–0 på bortaplan mot Celta Vigo i La Liga. Matchens enda mål stod Kike Garcia för i andra halvleken.
Det här var femte gången den här säsongen som Espanyol höll nollan.
Celta Vigo–Espanyol – mål för mål
Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Celta Vigo med 8–8 och Espanyol med 5–5 i målskillnad. Det här var Celta Vigos andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Espanyols sjätte uddamålsseger.
Den 15 februari möts lagen återigen.
Söndag 7 december möter Celta Vigo Real Madrid borta 21.00 och Espanyol möter Rayo Vallecano hemma 18.30.
Celta Vigo–Espanyol 0–1 (0–0)
La Liga, Abanca-Balaídos
Mål: 0–1 (86) Kike Garcia.
Varningar, Celta Vigo: Ferran Jutgla. Espanyol: Carlos Romero, Urko Gonzalez de Zarate.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Celta Vigo: 3-0-2
Espanyol: 3-0-2
Nästa match:
Celta Vigo: Real Madrid, borta, 7 december
Espanyol: Rayo Vallecano, hemma, 7 december
