Kike Garcia gjorde avgörande målet för Espanyol mot Celta Vigo

Espanyol vann med 1–0 mot Celta Vigo

Kike Garcia matchvinnare för Espanyol

Andra raka segern för Espanyol

Espanyol vann med 1–0 på bortaplan mot Celta Vigo i La Liga. Matchens enda mål stod Kike Garcia för i andra halvleken.

Det här var femte gången den här säsongen som Espanyol höll nollan.

Celta Vigo–Espanyol – mål för mål

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Celta Vigo med 8–8 och Espanyol med 5–5 i målskillnad. Det här var Celta Vigos andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Espanyols sjätte uddamålsseger.

Den 15 februari möts lagen återigen.

Söndag 7 december möter Celta Vigo Real Madrid borta 21.00 och Espanyol möter Rayo Vallecano hemma 18.30.

Celta Vigo–Espanyol 0–1 (0–0)

La Liga, Abanca-Balaídos

Mål: 0–1 (86) Kike Garcia.

Varningar, Celta Vigo: Ferran Jutgla. Espanyol: Carlos Romero, Urko Gonzalez de Zarate.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 3-0-2

Espanyol: 3-0-2

Nästa match:

Celta Vigo: Real Madrid, borta, 7 december

Espanyol: Rayo Vallecano, hemma, 7 december