Kilicsoy och Palestra heta när Cagliari slog Fiorentina

Cagliari segrade – 2–1 mot Fiorentina

Marco Palestra matchvinnare för Cagliari

Andra raka segern för Cagliari

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Cagliari, som vann borta mot Fiorentina med 2–1 (1–0) i Serie A på lördagen.

Verona nästa för Cagliari

Semih Kilicsoy gav Cagliari ledningen efter en dryg halvtimme.

Direkt efter pausen ökade Marco Palestra Cagliaris ledning assisterad av Sebastiano Esposito. I 74:e minuten reducerade Marco Brescianini för Fiorentina på pass av Dodo. Men mer än så orkade Fiorentina inte med.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 31 januari. Då möter Fiorentina Napoli på Diego Armando Maradona 18.00. Cagliari tar sig an Verona hemma 20.45.

Fiorentina–Cagliari 1–2 (0–1)

Serie A, Artemio Franchi, Firenze

Mål: 0–1 (31) Semih Kilicsoy, 0–2 (47) Marco Palestra (Sebastiano Esposito), 1–2 (74) Marco Brescianini (Dodo).

Varningar, Fiorentina: Pietro Comuzzo, Marin Pongracic. Cagliari: Yerry Mina, Elia Caprile, Ze Pedro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 2-2-1

Cagliari: 2-1-2

Nästa match:

Fiorentina: Napoli, borta, 31 januari 18.00

Cagliari: Verona, hemma, 31 januari 20.45