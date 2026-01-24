Kilicsoy och Palestra heta när Cagliari slog Fiorentina
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Cagliari segrade – 2–1 mot Fiorentina
- Marco Palestra matchvinnare för Cagliari
- Andra raka segern för Cagliari
Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Cagliari, som vann borta mot Fiorentina med 2–1 (1–0) i Serie A på lördagen.
Verona nästa för Cagliari
Semih Kilicsoy gav Cagliari ledningen efter en dryg halvtimme.
Direkt efter pausen ökade Marco Palestra Cagliaris ledning assisterad av Sebastiano Esposito. I 74:e minuten reducerade Marco Brescianini för Fiorentina på pass av Dodo. Men mer än så orkade Fiorentina inte med.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 31 januari. Då möter Fiorentina Napoli på Diego Armando Maradona 18.00. Cagliari tar sig an Verona hemma 20.45.
Fiorentina–Cagliari 1–2 (0–1)
Serie A, Artemio Franchi, Firenze
Mål: 0–1 (31) Semih Kilicsoy, 0–2 (47) Marco Palestra (Sebastiano Esposito), 1–2 (74) Marco Brescianini (Dodo).
Varningar, Fiorentina: Pietro Comuzzo, Marin Pongracic. Cagliari: Yerry Mina, Elia Caprile, Ze Pedro.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Fiorentina: 2-2-1
Cagliari: 2-1-2
Nästa match:
Fiorentina: Napoli, borta, 31 januari 18.00
Cagliari: Verona, hemma, 31 januari 20.45
Den här artikeln handlar om: