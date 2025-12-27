Kilicsoy och Prati heta när Cagliari besegrade Torino
- Cagliari segrade – 2–1 mot Torino
- Semih Kilicsoy matchvinnare för Cagliari
- Nikola Vlasic målskytt för Torino
Cagliari vann mot Torino på Stadio Olimpico Grande Torino på lördagen. Matchen i Serie A slutade 1–2 (1–1). Semih Kilicsoy blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 66 minuter.
Torino–Cagliari – mål för mål
Torino tog ledningen i 27:e minuten genom Nikola Vlasic. Målet var Nikola Vlasics femte i Serie A.
Matteo Prati stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken på passning från Luca Mazzitelli.
Cagliari gjorde också 1–2 i 66:e minuten när Semih Kilicsoy hittade rätt. Kilicsoy fullbordade därmed lagets vändning.
Lagen möts igen 17 maj på Unipol Domus.
Torino tar sig an Verona i nästa match borta söndag 4 januari 18.00. Cagliari möter Milan hemma fredag 2 januari 20.45.
Torino–Cagliari 1–2 (1–1)
Serie A, Stadio Olimpico Grande Torino
Mål: 1–0 (27) Nikola Vlasic, 1–1 (45) Matteo Prati (Luca Mazzitelli), 1–2 (66) Semih Kilicsoy.
Varningar, Torino: Nikola Vlasic, Zakaria Aboukhlal, Niels Nkounkou. Cagliari: Fabio Pisacane.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Torino: 2-0-3
Cagliari: 2-1-2
Nästa match:
Torino: Verona, borta, 4 januari 18.00
Cagliari: Milan, hemma, 2 januari 20.45
