Prenumerera

Logga in

Kilicsoy och Prati heta när Cagliari besegrade Torino

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Cagliari segrade – 2–1 mot Torino

  • Semih Kilicsoy matchvinnare för Cagliari

  • Nikola Vlasic målskytt för Torino

Cagliari vann mot Torino på Stadio Olimpico Grande Torino på lördagen. Matchen i Serie A slutade 1–2 (1–1). Semih Kilicsoy blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 66 minuter.

Torino–Cagliari – mål för mål

Torino tog ledningen i 27:e minuten genom Nikola Vlasic. Målet var Nikola Vlasics femte i Serie A.

Matteo Prati stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken på passning från Luca Mazzitelli.

Cagliari gjorde också 1–2 i 66:e minuten när Semih Kilicsoy hittade rätt. Kilicsoy fullbordade därmed lagets vändning.

Lagen möts igen 17 maj på Unipol Domus.

Torino tar sig an Verona i nästa match borta söndag 4 januari 18.00. Cagliari möter Milan hemma fredag 2 januari 20.45.

Torino–Cagliari 1–2 (1–1)

Serie A, Stadio Olimpico Grande Torino

Mål: 1–0 (27) Nikola Vlasic, 1–1 (45) Matteo Prati (Luca Mazzitelli), 1–2 (66) Semih Kilicsoy.

Varningar, Torino: Nikola Vlasic, Zakaria Aboukhlal, Niels Nkounkou. Cagliari: Fabio Pisacane.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torino: 2-0-3

Cagliari: 2-1-2

Nästa match:

Torino: Verona, borta, 4 januari 18.00

Cagliari: Milan, hemma, 2 januari 20.45

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt