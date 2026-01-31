Klar seger för Bournemouth mot Wolverhampton på Molineux Stadium

Bournemouth vann med 2–0 mot Wolverhampton

Eli Junior Kroupi avgjorde för Bournemouth

Andra raka segern för Bournemouth

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Bournemouth slog Wolverhampton på bortaplan i Premier League. Till slut blev det 2–0 till Bournemouth.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Bournemouth höll nollan.

Aston Villa nästa för Bournemouth

Eli Junior Kroupi gjorde 1–0 till gästerna Bournemouth i 33:e minuten.

0–2-målet kom på tilläggstid när Alex Scott slog till och gjorde mål efter förarbete av Rayan. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Nästa motstånd för Wolverhampton är Chelsea. Bournemouth tar sig an Aston Villa hemma. Båda matcherna spelas lördag 7 februari 16.00.

Wolverhampton–Bournemouth 0–2 (0–1)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 0–1 (33) Eli Junior Kroupi, 0–2 (90) Alex Scott (Rayan).

Varningar, Wolverhampton: Joao Gomes, Yerson Mosquera, Andre. Bournemouth: James Hill, Amine Adli, Alex Jimenez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolverhampton: 1-2-2

Bournemouth: 3-1-1

Nästa match:

Wolverhampton: Chelsea FC, hemma, 7 februari 16.00

Bournemouth: Aston Villa, hemma, 7 februari 16.00