Klar seger för Braga mot Alverca

Seger för Braga med 5–0 mot Alverca

Carvalho avgjorde för Braga

Andra raka segern för Braga

Braga fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Alverca i Primeira Liga herr med 5–0 (4–0).

Det här var Bragas sjunde nolla den här säsongen.

Braga–Alverca – mål för mål

Carvalho öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav Braga ledningen. Laget ökade också ledningen till 2–0 när Rodrigo Zalazar fick träff efter pass från Ricardo Horta i 23:e minuten. Braga ökade ledningen på nytt, till 3–0, bara sju minuter senare genom Pau Victor assisterad av Rodrigo Zalazar. Braga ökade ledningen till 4–0 på stopptid i första halvleken genom Ricardo Horta på straff.

Fran Navarro gjorde också 5–0 med assist av Pau Victor i 79:e minuten.

Braga ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Alverca är på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Braga med 3–0.

Nästa motstånd för Braga är AVS. Lagen möts måndag 2 februari 19.45 på Estadio do CD Aves. Alverca tar sig an Estrela hemma lördag 31 januari 21.30.

Braga–Alverca 5–0 (4–0)

Primeira Liga herr, Estadio Municipal de Braga

Mål: 1–0 (17) Carvalho, 2–0 (23) Rodrigo Zalazar (Ricardo Horta), 3–0 (30) Pau Victor (Rodrigo Zalazar), 4–0 (45) Ricardo Horta, 5–0 (79) Fran Navarro (Pau Victor).

Varningar, Braga: Sandro Vidigal, Carvalho. Alverca: Chiquinho, Isaac James.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Braga: 2-2-1

Alverca: 2-0-3

Nästa match:

Braga: AVS Futebol, borta, 2 februari 19.45

Alverca: Estrela Amadora, hemma, 31 januari 21.30