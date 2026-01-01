Klar seger för Bristol C mot Portsmouth
- Bristol C vann med 5–0 mot Portsmouth
- Sinclair Armstrong gjorde två mål för Bristol C
- Adam Randell matchvinnare för Bristol C
Bristol C vann klart när laget mötte Portsmouth på hemmaplan i Championship. Slutresultatet blev hela 5–0 (2–0).
Det här var nionde gången den här säsongen som Bristol C:s målvakter höll nollan.
Bristol C:s Sinclair Armstrong tvåmålsskytt
Adam Randell öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Bristol C en tidig ledning.
Laget gjorde 2–0 när Anis Mehmeti fick träff efter förarbete av Jason Knight i 24:e minuten.
Direkt efter pausen ökade Scott Twine Bristol C:s ledning framspelad av Neto Borges.
Sinclair Armstrong slog till med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Sam Bell och ökade ledningen för Bristol C.
I 90:e minuten gjorde Sinclair Armstrong också 5–0 efter förarbete från Yu Hirakawa.
Lagens första möte för säsongen vann Bristol C med 1–0.
I nästa match möter Bristol C Preston North End hemma och Portsmouth möter Ipswich hemma. Båda matcherna spelas söndag 4 januari 16.00.
Bristol C–Portsmouth 5–0 (2–0)
Championship, Ashton Gate
Mål: 1–0 (11) Adam Randell, 2–0 (24) Anis Mehmeti (Jason Knight), 3–0 (50) Scott Twine (Neto Borges), 4–0 (59) Sinclair Armstrong (Sam Bell), 5–0 (90) Sinclair Armstrong (Yu Hirakawa).
Varningar, Portsmouth: Luke Le Roux.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bristol C: 3-0-2
Portsmouth: 2-2-1
Nästa match:
Bristol C: Preston North End FC, hemma, 4 januari 16.00
Portsmouth: Ipswich Town FC, hemma, 4 januari 16.00
