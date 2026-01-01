Klar seger för Bristol C mot Portsmouth

Bristol C vann med 5–0 mot Portsmouth

Bristol C vann klart när laget mötte Portsmouth på hemmaplan i Championship. Slutresultatet blev hela 5–0 (2–0).

Det här var nionde gången den här säsongen som Bristol C:s målvakter höll nollan.

Adam Randell öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Bristol C en tidig ledning.

Laget gjorde 2–0 när Anis Mehmeti fick träff efter förarbete av Jason Knight i 24:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Scott Twine Bristol C:s ledning framspelad av Neto Borges.

Sinclair Armstrong slog till med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Sam Bell och ökade ledningen för Bristol C.

I 90:e minuten gjorde Sinclair Armstrong också 5–0 efter förarbete från Yu Hirakawa.

Lagens första möte för säsongen vann Bristol C med 1–0.

I nästa match möter Bristol C Preston North End hemma och Portsmouth möter Ipswich hemma. Båda matcherna spelas söndag 4 januari 16.00.

Bristol C–Portsmouth 5–0 (2–0)

Championship, Ashton Gate

Mål: 1–0 (11) Adam Randell, 2–0 (24) Anis Mehmeti (Jason Knight), 3–0 (50) Scott Twine (Neto Borges), 4–0 (59) Sinclair Armstrong (Sam Bell), 5–0 (90) Sinclair Armstrong (Yu Hirakawa).

Varningar, Portsmouth: Luke Le Roux.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 3-0-2

Portsmouth: 2-2-1

Nästa match:

Bristol C: Preston North End FC, hemma, 4 januari 16.00

Portsmouth: Ipswich Town FC, hemma, 4 januari 16.00