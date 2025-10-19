Klar seger för Como mot Juventus

Como-seger med 2–0 mot Juventus

Marc Kempf matchvinnare för Como

Comos starka defensiv briljerade

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Como slog Juventus på hemmaplan i Serie A. Till slut blev det 2–0 till Como.

Como–Juventus – mål för mål

Marc Kempf gjorde 1–0 till Como efter bara fyra minuter framspelad av Nico Paz. Nico Paz ökade Comos ledning med knappa kvarten kvar. 2–0-målet blev matchens sista.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 februari.

I nästa omgång har Como Parma borta, lördag 25 oktober 15.00. Juventus spelar borta mot Lazio söndag 26 oktober 20.45.

Como–Juventus 2–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (4) Marc Kempf (Nico Paz), 2–0 (79) Nico Paz.

Varningar, Como: Alberto Moreno, Ivan Smolcic, Diego Carlos. Juventus: Lloyd Kelly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Como: 2-3-0

Juventus: 1-3-1

Nästa match:

Como: Parma, borta, 25 oktober

Juventus: Lazio, borta, 26 oktober