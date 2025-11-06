Klar seger för Dynamo Kiev mot Zrinjski Mostar

Dynamo Kiev vann med 6–0 mot Zrinjski Mostar

Denys Popov avgjorde för Dynamo Kiev

Andra förlusten i följd för Zrinjski Mostar

Dynamo Kiev vann på hemmaplan mot Zrinjski Mostar i Conference League herr med klara 6–0 (1–0).

Dynamo Kiev–Zrinjski Mostar – mål för mål

Dynamo Kiev tog ledningen i 21:a minuten genom Denys Popov. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Eduardo Guerrero träff och ökade ledningen för Dynamo Kiev.

I 59:e minuten nätade Vladyslav Kabaiev och gjorde 3–0.

Vitaliy Buyalskiy gjorde dessutom 4–0 i 67:e minuten.

Andriy Yarmolenko ökade Dynamo Kievs ledning med knappa kvarten kvar.

Vladislav Blanuta också 6–0 på pass av Mykola Shaparenko i 83:e minuten.

För tabellens utseende betyder det här att Dynamo Kiev ligger på 24:e plats medan Zrinjski Mostar är på 26:e plats.

I nästa match möter Dynamo Kiev Omonia Nicosia borta och Zrinjski Mostar möter Häcken hemma. Båda matcherna spelas torsdag 27 november 18.45.

Dynamo Kiev–Zrinjski Mostar 6–0 (1–0)

Conference League herr, Arena Lublin

Mål: 1–0 (21) Denys Popov, 2–0 (56) Eduardo Guerrero, 3–0 (59) Vladyslav Kabaiev, 4–0 (67) Vitaliy Buyalskiy, 5–0 (78) Andriy Yarmolenko, 6–0 (83) Vladislav Blanuta (Mykola Shaparenko).

Varningar, Zrinjski Mostar: Neven Djurasek.

Nästa match:

Dynamo Kiev: Omonia Nicosia, borta, 27 november

Zrinjski Mostar: BK Häcken, hemma, 27 november