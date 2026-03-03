Klar seger för Everton mot Burnley
- Seger för Everton med 2–0 mot Burnley
- James Tarkowski matchvinnare för Everton
- Andra raka segern för Everton
En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Everton slog Burnley på hemmaplan i Premier League. Till slut blev det 2–0 till Everton.
Everton höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.
Arsenal nästa för Everton
James Tarkowski gjorde 1–0 till Everton i 32:a minuten.
Kiernan Dewsbury-Hall fick utdelning med en halvtimme kvar att spela på pass av Iliman Ndiaye och ökade ledningen för Everton. 2–0-målet blev matchens sista.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Everton på åttonde plats och Burnley på 19:e plats.
Everton tar sig an Arsenal i nästa match borta lördag 14 mars 18.30. Burnley möter samma dag 16.00 Bournemouth hemma.
Everton–Burnley 2–0 (1–0)
Premier League
Mål: 1–0 (32) James Tarkowski, 2–0 (60) Kiernan Dewsbury-Hall (Iliman Ndiaye).
Varningar, Burnley: Bashir Humphreys.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Everton: 3-0-2
Burnley: 1-1-3
Nästa match:
Everton: Arsenal FC, borta, 14 mars 18.30
Burnley: AFC Bournemouth, hemma, 14 mars 16.00
