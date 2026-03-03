Klar seger för Everton mot Burnley

Seger för Everton med 2–0 mot Burnley

James Tarkowski matchvinnare för Everton

Andra raka segern för Everton

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Everton slog Burnley på hemmaplan i Premier League. Till slut blev det 2–0 till Everton.

Everton höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.

Arsenal nästa för Everton

James Tarkowski gjorde 1–0 till Everton i 32:a minuten.

Kiernan Dewsbury-Hall fick utdelning med en halvtimme kvar att spela på pass av Iliman Ndiaye och ökade ledningen för Everton. 2–0-målet blev matchens sista.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Everton på åttonde plats och Burnley på 19:e plats.

Everton tar sig an Arsenal i nästa match borta lördag 14 mars 18.30. Burnley möter samma dag 16.00 Bournemouth hemma.

Everton–Burnley 2–0 (1–0)

Premier League

Mål: 1–0 (32) James Tarkowski, 2–0 (60) Kiernan Dewsbury-Hall (Iliman Ndiaye).

Varningar, Burnley: Bashir Humphreys.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Everton: 3-0-2

Burnley: 1-1-3

Nästa match:

Everton: Arsenal FC, borta, 14 mars 18.30

Burnley: AFC Bournemouth, hemma, 14 mars 16.00