Klar seger för Everton mot Nottingham Forest
- Everton segrade – 2–0 mot Nottingham Forest
- James Garner matchvinnare för Everton
- Tredje förlusten i följd för Nottingham Forest
En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Everton slog Nottingham Forest på bortaplan i Premier League. Till slut blev det 2–0 till Everton.
Det här var Evertons åttonde nolla den här säsongen.
Nottingham Forest–Everton – mål för mål
James Garner öppnade målskyttet framspelad av Dwight McNeil redan i 19:e minuten och gav Everton en tidig ledning.
Thierno Barry ökade Evertons ledning efter förarbete av James Garner med knappa kvarten kvar. 0–2-målet blev matchens sista.
Lördag 3 januari 13.30 spelar Nottingham Forest borta mot Aston Villa. Everton möter Brentford hemma söndag 4 januari 16.00.
Nottingham Forest–Everton 0–2 (0–1)
Premier League
Mål: 0–1 (19) James Garner (Dwight McNeil), 0–2 (79) Thierno Barry (James Garner).
Varningar, Nottingham Forest: Douglas Luiz.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Nottingham Forest: 1-0-4
Everton: 2-1-2
Nästa match:
Nottingham Forest: Aston Villa, borta, 3 januari 13.30
Everton: Brentford, hemma, 4 januari 16.00
