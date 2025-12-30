Klar seger för Everton mot Nottingham Forest

Everton segrade – 2–0 mot Nottingham Forest

James Garner matchvinnare för Everton

Tredje förlusten i följd för Nottingham Forest

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Everton slog Nottingham Forest på bortaplan i Premier League. Till slut blev det 2–0 till Everton.

Det här var Evertons åttonde nolla den här säsongen.

Nottingham Forest–Everton – mål för mål

James Garner öppnade målskyttet framspelad av Dwight McNeil redan i 19:e minuten och gav Everton en tidig ledning.

Thierno Barry ökade Evertons ledning efter förarbete av James Garner med knappa kvarten kvar. 0–2-målet blev matchens sista.

Lördag 3 januari 13.30 spelar Nottingham Forest borta mot Aston Villa. Everton möter Brentford hemma söndag 4 januari 16.00.

Nottingham Forest–Everton 0–2 (0–1)

Premier League

Mål: 0–1 (19) James Garner (Dwight McNeil), 0–2 (79) Thierno Barry (James Garner).

Varningar, Nottingham Forest: Douglas Luiz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 1-0-4

Everton: 2-1-2

Nästa match:

Nottingham Forest: Aston Villa, borta, 3 januari 13.30

Everton: Brentford, hemma, 4 januari 16.00