Klar seger för Ipswich mot Sheffield Wednesday på Portman Road

Ipswich segrade – 3–1 mot Sheffield Wednesday

Jaden Philogene-Bidace avgjorde för Ipswich

Andra raka nederlaget för Sheffield Wednesday

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Ipswich slog Sheffield Wednesday på hemmaplan i Championship. Till slut blev det 3–1 till Ipswich.

Ipswich–Sheffield Wednesday – mål för mål

Cedric Kipre gjorde 1–0 till Ipswich i 33:e minuten assisterad av Leif Davis.

Med en halvtimme kvar att spela fick Jaden Philogene-Bidace träff framspelad av Marcelino Nunez och ökade ledningen för Ipswich.

I 71:a minuten reducerade Liam Cooper för Sheffield Wednesday. Men mer än så orkade Sheffield Wednesday inte med.

3–1-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Jack Clarke slog till och gjorde mål efter pass från Azor Matusiwa. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Ipswich har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield Wednesday har en oavgjord och fyra förluster och 4–11 i målskillnad.

Resultatet innebär att Ipswich ligger kvar på tredje plats och Sheffield Wednesday sist, på 24:e plats i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Ipswich som så sent som den 1 december låg på nionde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 mars på Hillsborough.

I nästa match, fredag 26 december möter Ipswich Millwall borta på The Den 14.00 medan Sheffield Wednesday spelar hemma mot Hull 16.00.

Ipswich–Sheffield Wednesday 3–1 (1–0)

Championship, Portman Road

Mål: 1–0 (33) Cedric Kipre (Leif Davis), 2–0 (60) Jaden Philogene-Bidace (Marcelino Nunez), 2–1 (71) Liam Cooper, 3–1 (87) Jack Clarke (Azor Matusiwa).

Varningar, Ipswich: Darnell Furlong. Sheffield Wednesday: Liam Cooper.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 3-1-1

Sheffield Wednesday: 0-1-4

Nästa match:

Ipswich: Millwall FC, borta, 26 december 14.00

Sheffield Wednesday: Hull City AFC, hemma, 26 december 16.00