Klar seger för Liverpool mot Eintracht Frankfurt på Deutsche Bank Park

Seger för Liverpool med 5–1 mot Eintracht Frankfurt

Virgil van Dijk matchvinnare för Liverpool

Andra förlusten i följd för Eintracht Frankfurt

En halvtidsledning med 3–1 utökades i andra halvleken när Liverpool slog Eintracht Frankfurt på bortaplan i Champions League. Till slut blev det 5–1 till Liverpool.

Eintracht Frankfurt–Liverpool – mål för mål

Rasmus Kristensen gjorde 1–0 till Eintracht Frankfurt i 26:e minuten framspelad av Mario Gotze.

Liverpool kvitterade till 1–1 i 35:e minuten när Hugo Ekitike slog till.

I 39:e minuten tog Liverpool också ledningen när Virgil van Dijk fick träff på pass av Cody Gakpo.

Bara fem minuter senare spelade Dominik Szoboszlai fram Ibrahima Konate som såg till att Liverpool ökade ledningen till 1–3. I 66:e minuten slog Cody Gakpo till framspelad av Florian Wirtz och gjorde 1–4.

Dominik Szoboszlai gjorde dessutom 1–5 i 70:e minuten.

Nästa motstånd för Liverpool är Real Madrid. Lagen möts tisdag 4 november 21.00 på Anfield.

Eintracht Frankfurt–Liverpool 1–5 (1–3)

Champions League, Deutsche Bank Park

Mål: 1–0 (26) Rasmus Kristensen (Mario Gotze), 1–1 (35) Hugo Ekitike, 1–2 (39) Virgil van Dijk (Cody Gakpo), 1–3 (44) Ibrahima Konate (Dominik Szoboszlai), 1–4 (66) Cody Gakpo (Florian Wirtz), 1–5 (70) Dominik Szoboszlai.

Varningar, Eintracht Frankfurt: Aurele Amenda, Ritsu Doan.

Nästa match:

Liverpool: Real Madrid, hemma, 4 november