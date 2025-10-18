Klar seger för Örgryte mot Ifö Bromölla på Valhalla

Örgryte vann med 5–1 mot Ifö Bromölla

Örgrytes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tredje raka segern för Örgryte

En halvtidsledning med 2–1 utökades i andra halvleken när Örgryte slog Ifö Bromölla på hemmaplan i division 1 södra dam. Till slut blev det 5–1 till Örgryte.

Segern var Örgrytes fjärde på de senaste fem matcherna.

Örgryte–Ifö Bromölla – mål för mål

Annie Andersson, Moa Björestam, Alicia Hellström, Isabella Nedrén och Maja Wrångemyr gjorde mål för Örgryte och Erna Midzic för Ifö Bromölla.

Resultaten i sista omgången innebär att Örgryte slutar på sjunde plats och Ifö Bromölla på 13:e plats. Ifö Bromölla åker ur serien.