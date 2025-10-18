Klar seger för Örgryte mot Ifö Bromölla på Valhalla
- Örgryte vann med 5–1 mot Ifö Bromölla
- Örgrytes fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Tredje raka segern för Örgryte
En halvtidsledning med 2–1 utökades i andra halvleken när Örgryte slog Ifö Bromölla på hemmaplan i division 1 södra dam. Till slut blev det 5–1 till Örgryte.
Segern var Örgrytes fjärde på de senaste fem matcherna.
Örgryte–Ifö Bromölla – mål för mål
Annie Andersson, Moa Björestam, Alicia Hellström, Isabella Nedrén och Maja Wrångemyr gjorde mål för Örgryte och Erna Midzic för Ifö Bromölla.
Resultaten i sista omgången innebär att Örgryte slutar på sjunde plats och Ifö Bromölla på 13:e plats. Ifö Bromölla åker ur serien.
