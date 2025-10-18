Klar seger för ÖSK mot BK Häcken Utveckling på Behrn Arena

ÖSK-seger med 3–0 mot BK Häcken Utveckling

Rebecka Mannström avgjorde för ÖSK

ÖSK utan insläppt mål

En halvtidsledning med 2–0 utökades i andra halvleken när ÖSK slog BK Häcken Utveckling på hemmaplan i Elitettan. Till slut blev det 3–0 till ÖSK.

– Vi gör ingen superprestation men vinner ändå komfortabelt. Två snabba mål i första gör att vi kan spela ut. En riktigt klassmål av Nora till 3–0 i andra halvlek, tyckte ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren, efter matchen.

ÖSK–BK Häcken Utveckling – mål för mål

Rebecka Mannström öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav ÖSK en tidig ledning.

Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen genom Aimee-Louise Anderson. I 69:e minuten gjorde Nora Törngren också 3–0.

I nästa match möter ÖSK Team TG borta på söndag 2 november 12.00. BK Häcken Utveckling möter Elfsborg fredag 31 oktober 18.00 hemma.

ÖSK–BK Häcken Utveckling 3–0 (2–0)

Elitettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (10) Rebecka Mannström, 2–0 (11) Aimee-Louise Anderson, 3–0 (69) Nora Törngren.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

ÖSK: 3-0-2

BK Häcken Utveckling: 0-2-3

Nästa match:

ÖSK: Team TG FF, borta, 2 november

BK Häcken Utveckling: IF Elfsborg, hemma, 31 oktober