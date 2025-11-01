Klar seger för Preston North End mot Southampton på St. Mary’s Stadium

Preston North End vann med 2–0 mot Southampton

Lewis Dobbin matchvinnare för Preston North End

Andra raka segern för Preston North End

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Preston North End slog Southampton på bortaplan i Championship. Till slut blev det 2–0 till Preston North End.

Det här var femte gången den här säsongen som Preston North End höll nollan.

Southampton–Preston North End – mål för mål

Preston North End tog ledningen i 38:e minuten genom Lewis Dobbin. 0–2-målet kom på stopptid när Mads Frokjaer-Jensen slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Southampton har två oavgjorda och tre förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Preston North End har tre vinster och två förluster och 8–5 i målskillnad.

Southampton ligger på 21:a plats i tabellen efter matchen medan Preston North End ligger på sjätte plats. Ett fint lyft i tabellen för Preston North End som så sent som den 23 oktober låg på elfte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 maj.

I nästa match möter Southampton Queens Park Rangers borta och Preston North End möter Swansea City hemma. Båda matcherna spelas onsdag 5 november 20.45.

Southampton–Preston North End 0–2 (0–1)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 0–1 (38) Lewis Dobbin, 0–2 (90) Mads Frokjaer-Jensen.

Varningar, Southampton: Ryan Manning. Preston North End: Thierry Small, Harrison Armstrong, Odel Offiah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 0-2-3

Preston North End: 3-0-2

Nästa match:

Southampton: Queens Park Rangers FC, borta, 5 november

Preston North End: Swansea City FC, hemma, 5 november