Real Madrid klart för kval efter seger mot Monaco

Real Madrid-seger med 6–1 mot Monaco

Real Madrids Kylian Mbappe tvåmålsskytt

Real Madrid nu andra, Monaco på 20:e plats

Efter seger, 6–1 (2–0), på hemmaplan mot Monaco står det klart att Real Madrid efter en bra säsong i Champions League är klart för kval.

Kylian Mbappe gjorde 1–0 till Real Madrid efter bara fem minuter. 2–0 kom i 26:e minuten när Kylian Mbappe återigen hittade rätt på passning från Vinicius Junior.

Direkt efter pausen ökade Franco Mastantuono Real Madrids ledning framspelad av Vinicius Junior. Laget ökade ledningen till 4–0 i 55:e minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Vinicius Junior träff framspelad av Arda Guler och ökade ledningen för Real Madrid. I 72:a minuten reducerade Jordan Teze för Monaco. Men mer än så orkade Monaco inte med. Jude Bellingham ökade Real Madrids ledning i 80:e minuten.

Vinicius Junior gjorde ett mål för Real Madrid och två målgivande passningar.

Real Madrid har tre segrar och två förluster och 12–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Monaco har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–8 i målskillnad.

För Real Madrid gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Monaco är på 20:e plats. Real Madrid var sjua i tabellen för ett dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa match möter Real Madrid Benfica borta och Monaco möter Juventus hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 21.00.

Real Madrid–Monaco 6–1 (2–0)

Champions League, Estadio Bernabeu

Mål: 1–0 (5) Kylian Mbappe, 2–0 (26) Kylian Mbappe (Vinicius Junior), 3–0 (51) Franco Mastantuono (Vinicius Junior), 4–0 (55) Självmål, 5–0 (63) Vinicius Junior (Arda Guler), 5–1 (72) Jordan Teze, 6–1 (80) Jude Bellingham.

Varningar, Real Madrid: Jude Bellingham. Monaco: Denis Zakaria.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 3-0-2

Monaco: 2-2-1

Nästa match:

Real Madrid: SL Benfica, borta, 28 januari 21.00

Monaco: Juventus, hemma, 28 januari 21.00