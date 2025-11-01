Klar seger för Växjö mot Brommapojkarna på Spiris Arena 1, Växjö
- Seger för Växjö med 2–0 mot Brommapojkarna
- Larkin Russell avgjorde för Växjö
- Fjärde förlusten i följd för Brommapojkarna
En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Växjö slog Brommapojkarna på hemmaplan i Damallsvenskan. Till slut blev det 2–0 till Växjö.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Växjö höll nollan.
Resultatet innebär att Brommapojkarna nu har fyra förluster i rad.
Växjö–Brommapojkarna – mål för mål
Larkin Russell slog till på pass av Miho Kamogawa redan i tionde minuten och gav Växjö en tidig ledning. I 70:e minuten slog Nellie Karlsson till och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Med två omgångar kvar är Växjö på tionde plats i tabellen medan Brommapojkarna är på elfte plats.
I nästa match möter Växjö Vittsjö borta på söndag 9 november 13.00. Brommapojkarna möter AIK lördag 8 november 14.00 hemma.
Växjö–Brommapojkarna 2–0 (1–0)
Damallsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö
Mål: 1–0 (10) Larkin Russell (Miho Kamogawa), 2–0 (70) Nellie Karlsson.
Varningar, Växjö: Maja Bodin, Nellie Karlsson, Ebba Wieder.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Växjö: 1-1-3
Brommapojkarna: 1-0-4
Nästa match:
Växjö: Vittsjö GIK, borta, 9 november
Brommapojkarna: AIK, hemma, 8 november
