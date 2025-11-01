Klar seger för Växjö mot Brommapojkarna på Spiris Arena 1, Växjö

Seger för Växjö med 2–0 mot Brommapojkarna

Larkin Russell avgjorde för Växjö

Fjärde förlusten i följd för Brommapojkarna

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Växjö slog Brommapojkarna på hemmaplan i Damallsvenskan. Till slut blev det 2–0 till Växjö.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Växjö höll nollan.

Resultatet innebär att Brommapojkarna nu har fyra förluster i rad.

Växjö–Brommapojkarna – mål för mål

Larkin Russell slog till på pass av Miho Kamogawa redan i tionde minuten och gav Växjö en tidig ledning. I 70:e minuten slog Nellie Karlsson till och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Med två omgångar kvar är Växjö på tionde plats i tabellen medan Brommapojkarna är på elfte plats.

I nästa match möter Växjö Vittsjö borta på söndag 9 november 13.00. Brommapojkarna möter AIK lördag 8 november 14.00 hemma.

Växjö–Brommapojkarna 2–0 (1–0)

Damallsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

Mål: 1–0 (10) Larkin Russell (Miho Kamogawa), 2–0 (70) Nellie Karlsson.

Varningar, Växjö: Maja Bodin, Nellie Karlsson, Ebba Wieder.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Växjö: 1-1-3

Brommapojkarna: 1-0-4

Nästa match:

Växjö: Vittsjö GIK, borta, 9 november

Brommapojkarna: AIK, hemma, 8 november