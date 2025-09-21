Klart nu: Bergnäset åker ur serien efter ny förlust

Karlberg vann med 5–0 mot Bergnäset

Mathilda Johansson Prakt gjorde tre mål för Karlberg

Andra raka segern för Karlberg

Hela säsongen har varit tung för Bergnäset. På söndagen blev det klart att laget åker ur division 1 norra dam efter ännu en förlust, 0–5 (0–1) hemma mot Karlberg. Laget har bara tagit två segrar den här säsongen.

Matchens snackis var Mathilda Johansson Prakt – som gjorde ett hattrick för Karlberg. Övriga mål för bortalaget gjordes av Sophie Bohner och Emelie Smirnoff.

Bergnäset har fem förluster och 1–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Karlberg har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 10–5 i målskillnad.

För Karlberg gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i serien.

I nästa match, lördag 27 september, har Bergnäset FC Djursholm borta på Djursholms IP 13.00, medan Karlberg spelar hemma mot Sandvikens IF 14.00.