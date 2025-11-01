Klart nu: Umeå FC åker ur serien efter ny förlust

Sandvikens IF segrade – 2–1 mot Umeå FC

Johan Arvidsson avgjorde för Sandvikens IF

Andra raka segern för Sandvikens IF

Hela säsongen har varit tung för Umeå FC. På lördagen blev det klart att laget åker ur Superettan efter ännu en förlust, 1–2 (1–0) hemma mot Sandvikens IF. Laget har bara tagit tre segrar den här säsongen.

Johan Arvidsson slog till efter 56 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Östersunds FK nästa för Sandvikens IF

Eythor Martin Björgolfsson gjorde 1–0 till Umeå FC efter bara en minut. I 55:e minuten slog Christopher Redenstrand till och kvitterade för Sandvikens IF.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Johan Arvidsson träff och avgjorde matchen. Arvidsson fullbordade därmed lagets vändning.

Umeå FC har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sandvikens IF har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad. Det här var Umeå FC:s åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sandvikens IF:s åttonde uddamålsseger.

Det här betyder att Sandvikens IF är kvar på elfte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Umeå FC Utsikten borta och Sandvikens IF möter Östersunds FK hemma. Båda matcherna spelas lördag 8 november 15.00.

Umeå FC–Sandvikens IF 1–2 (1–0)

Superettan, Umeå Energi Arena

Mål: 1–0 (1) Eythor Martin Björgolfsson, 1–1 (55) Christopher Redenstrand, 1–2 (56) Johan Arvidsson.

Varningar, Umeå FC: Ludvig Öhman Silwerfeldt, Jakob Hedenquist, Jörgen Voilås, Eythor Martin Björgolfsson, Theo Grönborg, Yiriyon Gideon Yaw. Sandvikens IF: Liam Vabö, Yabets Yaya.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå FC: 2-1-2

Sandvikens IF: 2-2-1

Nästa match:

Umeå FC: Utsikten, borta, 8 november

Sandvikens IF: Östersunds FK, hemma, 8 november