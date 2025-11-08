Knapp seger för Hull på hemmaplan mot Portsmouth

Hull vann med 3–2 mot Portsmouth

Joe Gelhardt matchvinnare för Hull

Queens Park Rangers nästa motståndare för Hull

Det blev en uddamålsseger för Hull i matchen mot Portsmouth i Championship på lördagen. Laget vann med 3–2 (2–2) hemma. Joe Gelhardt slog till efter 79 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Queens Park Rangers nästa för Hull

Gästerna Portsmouth tog en tidig ledning när Terry Devlin slog till redan i 16:e minuten.

Hull kvitterade till 1–1 i 27:e minuten genom Enis Destan.

Laget tog också ledningen strax före paus genom Kyle Joseph.

Portsmouth kvitterade till 2–2 på tilläggstid i första halvleken på nytt genom Terry Devlin på pass av Josh Murphy. Joe Gelhardt gjorde det matchavgörande målet i 79:e minuten. Målet var Joe Gelhardts femte i Championship.

Det här var Hulls femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Portsmouths femte uddamålsförlust.

Lagen möts igen 28 februari på Fratton Park.

Nästa motstånd för Hull är Queens Park Rangers. Portsmouth tar sig an Millwall hemma. Båda matcherna spelas lördag 22 november 16.00.

Hull–Portsmouth 3–2 (2–2)

Championship

Mål: 0–1 (16) Terry Devlin, 1–1 (27) Enis Destan, 2–1 (42) Kyle Joseph, 2–2 (45) Terry Devlin (Josh Murphy), 3–2 (79) Joe Gelhardt.

Varningar, Hull: Ivor Pandur. Portsmouth: Marlon Pack, Jordan Lee Williams, Terry Devlin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 3-1-1

Portsmouth: 0-1-4

Nästa match:

Hull: Queens Park Rangers FC, borta, 22 november

Portsmouth: Millwall FC, hemma, 22 november