Knapp seger för Napoli på hemmaplan mot Sporting Lissabon

Seger för Napoli med 2–1 mot Sporting Lissabon

Avgörande målet kom i 79:e minuten.

Rasmus Höjlund gjorde två mål för Napoli

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Napoli i matchen mot Sporting Lissabon på Stadio Diego Armando Maradona. Laget vann onsdagens match i Champions League med 2–1 (1–0). Segermålet för Napoli stod Rasmus Höjlund för efter 79 minuter.

Det var Napolis första seger, efter förlusten med 0–2 mot Manchester City i första matchen.

Napoli–Sporting Lissabon – mål för mål

Napoli tog ledningen i 36:e minuten, genom Rasmus Höjlund. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Luis Suarez träff på straff och kvitterade för Sporting Lissabon.

Rasmus Höjlund, återigen, gjorde det matchavgörande målet på pass av Kevin De Bruyne i 79:e minuten.

I nästa match möter Napoli PSV borta på tisdag 21 oktober 21.00. Sporting Lissabon möter Marseille onsdag 22 oktober 21.00 hemma.

Napoli–Sporting Lissabon 2–1 (1–0)

Champions League, Stadio Diego Armando Maradona

Mål: 1–0 (36) Rasmus Höjlund, 1–1 (62) Luis Suarez, 2–1 (79) Rasmus Höjlund (Kevin De Bruyne).

Nästa match:

Napoli: PSV Eindhoven, borta, 21 oktober

Sporting Lissabon: Olympique Marseille, hemma, 22 oktober