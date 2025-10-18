Knapp seger för Niza på hemmaplan mot Lyon
- Seger för Niza med 3–2 mot Lyon
- Hichem Boudaoui avgjorde för Niza
- Andra förlusten i följd för Lyon
Det blev uddamålsseger för hemmalaget Niza i matchen mot Lyon på Allianz Rivera. Laget vann lördagens match i Ligue 1 herr med 3–2 (2–1).
Niza–Lyon – mål för mål
Melvin Bard gjorde 1–0 till Niza efter bara fem minuter.
Lyon kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimme genom Pavel Sulc.
I 35:e minuten tog Niza ledningen på nytt när Sofiane Diop hittade rätt. I 55:e minuten nätade Hichem Boudaoui och gjorde 3–1.
Reduceringen till 3–2 kom på stopptid när Pavel Sulc återigen slog till och gjorde mål för Lyon. Men mer än så orkade Lyon inte med.
Det här var Nizas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Lyons andra uddamålsförlust.
Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Groupama Stadium.
Söndag 26 oktober spelar Niza borta mot Rennes 17.15 och Lyon mot Strasbourg hemma 20.45 på Groupama Stadium.
Niza–Lyon 3–2 (2–1)
Ligue 1 herr, Allianz Rivera
Mål: 1–0 (5) Melvin Bard, 1–1 (29) Pavel Sulc, 2–1 (35) Sofiane Diop, 3–1 (55) Hichem Boudaoui, 3–2 (90) Pavel Sulc.
Varningar, Niza: Charles Vanhoutte. Lyon: Clinton Mata, Pavel Sulc.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Niza: 2-2-1
Lyon: 2-0-3
Nästa match:
Niza: Stade Rennais FC, borta, 26 oktober
Lyon: RC Strasbourg Alsace, hemma, 26 oktober
