Knapp seger för ÖSK – 2–1 mot Enskede

ÖSK vann med 2–1 mot Enskede

ÖSK avgjorde i 83:e minuten.

Emma Åström med två mål för ÖSK

ÖSK vann en målmässigt jämn match hemma mot Enskede i Elitettan på lördagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.

ÖSK–Enskede – mål för mål

ÖSK startade matchen bäst och tog ledningen när Emma Åström gjorde målet redan i åttonde minuten.

Emma Åström fick utdelning på nytt med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för ÖSK. Tilda Krusnell såg till att Enskede reducerade med sju minuter kvar att spela. Men mer än så orkade Enskede inte med.

När lagen senast möttes, för två år sedan, blev det seger för ÖSK med 3–0.

ÖSK tar sig an Elfsborg i nästa match borta fredag 3 april 13.00. Enskede möter Göteborg hemma måndag 6 april 13.00.

Mål: 1–0 (8) Emma Åström, 2–0 (58) Emma Åström, 2–1 (83) Tilda Krusnell.

