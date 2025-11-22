Knapp seger för Queens Park Rangers på hemmaplan mot Hull

Queens Park Rangers segrade – 3–2 mot Hull

Rumarn Burrell avgjorde för Queens Park Rangers

Seger nummer 6 för Queens Park Rangers

Queens Park Rangers vann en målmässigt jämn match hemma mot Hull i Championship på lördagen. 3–2 (1–1) slutade matchen. Rumarn Burrell slog till efter 66 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Blackburn nästa för Queens Park Rangers

Joe Gelhardt öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav gästerna Hull en tidig ledning. Målet var Joe Gelhardts femte i Championship.

1–1 kom i 38:e minuten när Ilias Chair hittade rätt.

Direkt efter pausen ökade Enis Destan Hulls ledning.

I 55:e minuten nätade Jimmy Dunne och kvitterade för Queens Park Rangers.

Rumarn Burrell gjorde dessutom 3–2 i 66:e minuten. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Queens Park Rangers fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hulls tredje uddamålsförlust.

Queens Park Rangers ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Hull ligger på sjätte plats. Ett tapp för Queens Park Rangers som låg på åttonde plats så sent som den 23 oktober.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 februari.

I nästa match möter Queens Park Rangers Blackburn borta på onsdag 26 november 20.45. Hull möter Ipswich tisdag 25 november 20.45 hemma.

Queens Park Rangers–Hull 3–2 (1–1)

Championship

Mål: 0–1 (17) Joe Gelhardt, 1–1 (38) Ilias Chair, 1–2 (51) Enis Destan, 2–2 (55) Jimmy Dunne, 3–2 (66) Rumarn Burrell.

Varningar, Hull: Matt Crooks.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 1-1-3

Hull: 2-1-2

Nästa match:

Queens Park Rangers: Blackburn Rovers FC, borta, 26 november

Hull: Ipswich Town FC, hemma, 25 november