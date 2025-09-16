Knapp seger för Real Madrid på hemmaplan mot Marseille

Seger för Real Madrid med 2–1 mot Marseille

Avgörande målet kom i 81:a minuten.

Kylian Mbappe gjorde två mål för Real Madrid

Det blev en uddamålsseger för Real Madrid i matchen mot Marseille i Champions League på tisdagen. Laget vann med 2–1 (1–1) hemma på Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe stod för Real Madrids avgörande mål efter 81 minuter.

Real Madrid–Marseille – mål för mål

Matchen var mållös till Marseille tog ledningen i 22:a minuten, genom Tim Weah.

Real Madrid kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Kylian Mbappe på straff. I den 72:a minuten blev Real Madrids Dani Carvajal utvisad, och laget fick spela med en spelare mindre sista 18 minuterna.

Och med nio minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Kylian Mbappe på straff. Mbappe fullbordade därmed lagets vändning.

Real Madrid tog hem lagens senaste möte, 2009, med 3–1.

I nästa match, tisdag 30 september, har Real Madrid Kairat borta på Central Stadium 18.45, medan Marseille spelar hemma mot Ajax 21.00.

Real Madrid–Marseille 2–1 (1–1)

Champions League, Santiago Bernabeu

Mål: 0–1 (22) Tim Weah, 1–1 (29) Kylian Mbappe, 2–1 (81) Kylian Mbappe.

Varningar, Real Madrid: Eder Militao, Aurelien Tchouameni, Alvaro Carreras. Marseille: Benjamin Pavard, Facundo Medina.

Utvisningar, Real Madrid: Dani Carvajal.

Nästa match:

Real Madrid: FK Kairat Almaty, borta, 30 september

Marseille: Ajax, hemma, 30 september