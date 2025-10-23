Kovacevics dubbel bakom Celjes seger mot Shamrock Rovers

Celje vann med 2–0 mot Shamrock Rovers

Franko Kovacevic tvåmålsskytt för Celje

Andra raka segern för Celje

Celje tog en säker seger på bortaplan mot Shamrock Rovers i Conference League herr. Matchen slutade 0–2 (0–2) efter två mål av Franko Kovacevic i första halvleken.

Det var andra raka för Celje, efter 3–1-segern mot AEK Aten i första matchen.

Legia Warsawa nästa för Celje

Franko Kovacevic gav gästerna Celje ledningen i 33:e minuten.

Laget gjorde också 0–2 i slutet av första halvleken återigen genom Franko Kovacevic på pass av Lukasz Bejger. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Celje med 2–0. Målet var Franko Kovacevics femte i Conference League herr.

I nästa match möter Shamrock Rovers AEK Aten borta och Celje möter Legia Warsawa hemma. Båda matcherna spelas torsdag 6 november 18.45.

Shamrock Rovers–Celje 0–2 (0–2)

Conference League herr

Mål: 0–1 (33) Franko Kovacevic, 0–2 (40) Franko Kovacevic (Lukasz Bejger).

Varningar, Shamrock Rovers: Roberto Lopes, Joshua Honohan, Cory O’Sullivan. Celje: Darko Hrka, Papa Daniel.

Nästa match:

Shamrock Rovers: AEK Aten, borta, 6 november

Celje: Legia Warszawa, hemma, 6 november