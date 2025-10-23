Kovacevics dubbel bakom Celjes seger mot Shamrock Rovers
- Celje vann med 2–0 mot Shamrock Rovers
- Franko Kovacevic tvåmålsskytt för Celje
- Andra raka segern för Celje
Celje tog en säker seger på bortaplan mot Shamrock Rovers i Conference League herr. Matchen slutade 0–2 (0–2) efter två mål av Franko Kovacevic i första halvleken.
Det var andra raka för Celje, efter 3–1-segern mot AEK Aten i första matchen.
Legia Warsawa nästa för Celje
Franko Kovacevic gav gästerna Celje ledningen i 33:e minuten.
Laget gjorde också 0–2 i slutet av första halvleken återigen genom Franko Kovacevic på pass av Lukasz Bejger. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Celje med 2–0. Målet var Franko Kovacevics femte i Conference League herr.
I nästa match möter Shamrock Rovers AEK Aten borta och Celje möter Legia Warsawa hemma. Båda matcherna spelas torsdag 6 november 18.45.
Shamrock Rovers–Celje 0–2 (0–2)
Conference League herr
Mål: 0–1 (33) Franko Kovacevic, 0–2 (40) Franko Kovacevic (Lukasz Bejger).
Varningar, Shamrock Rovers: Roberto Lopes, Joshua Honohan, Cory O’Sullivan. Celje: Darko Hrka, Papa Daniel.
Nästa match:
Shamrock Rovers: AEK Aten, borta, 6 november
Celje: Legia Warszawa, hemma, 6 november
