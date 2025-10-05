Älmhults poäng spiken i kistan för Ifö Bromölla – som åker ur serien

Oavgjort mellan Älmhult och Ifö Bromölla

Älmhult nu tionde, Ifö Bromölla på 13:e plats

Helsingborg nästa för Älmhult

Ifö Bromölla har spelat klart i division 1 södra dam. Det står klart efter en att det bara blivit oavgjort borta mot Älmhult. 1–1 (1–1) slutade matchen.

Älmhults huvudtränare Chris Namputu:

– Vi var inte så skarpa på sista tredjedelen.

Älmhult–Ifö Bromölla – mål för mål

Paula Jaskari gjorde Älmhults mål.

Det här var Älmhults fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Med två omgångar kvar är Älmhult på tionde plats i tabellen medan Ifö Bromölla är på 13:e plats.

Nästa motstånd för Älmhult är Helsingborg. Lagen möts söndag 12 oktober 13.00 på Olympia. Ifö Bromölla tar sig an Värnamo hemma lördag 11 oktober 13.00.