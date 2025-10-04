Kryss för Atalanta och Como

Kryss mellan Atalanta och Como

Maximo Perrone kvitterade i 19:e minuten

Atalanta nu sjätte, Como på sjunde plats

Lagen delade på poängen när Atalanta och gästande Como möttes i Serie A, på lördagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Resultatet innebär att Atalanta fortfarande är obesegrat den här säsongen, efter två vinster och fyra oavgjorda matcher.

Atalanta–Como – mål för mål

Atalanta gjorde första målet när Lazar Samardzic nätade redan i sjätte minuten.

Como kvitterade till 1–1 i 19:e minuten genom Maximo Perrone. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Det här var Atalantas fjärde oavgjorda match den här säsongen.

För Como gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Atalanta är på sjätte plats.

Lagen möts igen 1 februari.

Söndag 19 oktober spelar Atalanta hemma mot Lazio 18.00 och Como mot Juventus hemma 12.30.

Atalanta–Como 1–1 (1–1)

Serie A

Mål: 1–0 (6) Lazar Samardzic, 1–1 (19) Maximo Perrone.

Varningar, Atalanta: Berat Djimsiti. Como: Ivan Smolcic, Jayden Addai, Diego Carlos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 2-3-0

Como: 1-3-1

Nästa match:

Atalanta: Lazio, hemma, 19 oktober

Como: Juventus, hemma, 19 oktober