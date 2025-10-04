Kryss för Borussia Dortmund hemma mot Red Bull Leipzig

Borussia Dortmund och Red Bull Leipzig kryssade

Yan Couto kvitterade i 23:e minuten

Bayern München nästa motstånd för Borussia Dortmund

Det blev delad pott när Borussia Dortmund tog emot Red Bull Leipzig i Bundesliga. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).

Det betyder att Borussia Dortmund gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.

Borussia Dortmund–Red Bull Leipzig – mål för mål

Gästande Red Bull Leipzig startade matchen bäst och tog ledningen när Christoph Baumgartner gjorde målet redan i sjunde minuten.

I 23:e minuten kvitterade Borussia Dortmund när Yan Couto hittade rätt. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

Det här var Borussia Dortmunds andra oavgjorda match den här säsongen.

Lagen möts igen 21 februari på Red Bull Arena.

Borussia Dortmund tar sig an Bayern München i nästa match borta lördag 18 oktober 18.30. Red Bull Leipzig möter samma dag 15.30 Hamburg hemma.

Borussia Dortmund–Red Bull Leipzig 1–1 (1–1)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 0–1 (7) Christoph Baumgartner, 1–1 (23) Yan Couto.

Varningar, Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck. Red Bull Leipzig: Christoph Baumgartner, Ridle Baku, Ezechiel Banzuzi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 4-1-0

Red Bull Leipzig: 4-1-0

Nästa match:

Borussia Dortmund: Bayern München, borta, 18 oktober

Red Bull Leipzig: Hamburger SV, hemma, 18 oktober