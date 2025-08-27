1–1 mellan Celta Vigo och Real Betis

Hugo Alvarez Antunez kvitterade i 47:e minuten

Celta Vigo nu 13:e, Real Betis på sjätte plats

Real Betis Marc Bartra öppnade målskyttet i första halvlek borta mot Celta Vigo i La Liga. I andra halvlek kvitterade Celta Vigo genom Hugo Alvarez Antunez i 47:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

Celta Vigo–Real Betis – mål för mål

Gästande Real Betis tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Marc Bartra framspelad av Giovani Lo Celso. Direkt efter pausen gjorde Hugo Alvarez Antunez mål och kvitterade för Celta Vigo. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Celta Vigos andra oavgjorda match den här säsongen.

Celta Vigo har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter tre spelade matcher. Real Betis har fem poäng.

Lagen möts på nytt den 15 mars.

Söndag 31 augusti spelar Celta Vigo hemma mot Villarreal 17.00 och Real Betis mot Atlethic Bilbao hemma 19.00 på Benito Villamarín.

Celta Vigo–Real Betis 1–1 (0–1)

La Liga, Abanca-Balaídos

Mål: 0–1 (45) Marc Bartra (Giovani Lo Celso), 1–1 (47) Hugo Alvarez Antunez.

Varningar, Celta Vigo: Yoel Lago. Real Betis: Sergi Altimira, Pablo Garcia.

Nästa match:

Celta Vigo: Villarreal CF, hemma, 31 augusti

Real Betis: Athletic Bilbao, hemma, 31 augusti