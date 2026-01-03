Kryss för Estrela och Braga

3–3 mellan Estrela och Braga

Abraham Marcus kvitterade i 73:e minuten

Estoril nästa för Estrela

Det blev delad pott när Estrela tog emot Braga i Primeira Liga herr. Slutresultatet skrevs till 3–3 (1–1).

Estrela–Braga – mål för mål

Braga gjorde första målet när Joao Moutinho slog till på straff redan i tolfte minuten.

Estrela kvitterade till 1–1 i 16:e minuten när Kikas hittade rätt med assist av Paulo Moreira.

Direkt efter pausen ökade Fran Navarro Bragas ledning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Rodrigo Zalazar och ökade ledningen för Braga.

I 69:e minuten slog Jovane Cabral till och reducerade åt Estrela.

Estrela kvitterade till 3–3 bara fyra minuter senare genom Abraham Marcus. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Lagen möts igen 17 maj på Estadio Municipal de Braga.

Nästa motstånd för Estrela är Estoril. Lagen möts måndag 19 januari 21.15 på Estadio Jose Gomes.

Estrela–Braga 3–3 (1–1)

Primeira Liga herr, Estadio Jose Gomes

Mål: 0–1 (12) Joao Moutinho, 1–1 (16) Kikas (Paulo Moreira), 1–2 (51) Fran Navarro, 1–3 (64) Rodrigo Zalazar, 2–3 (69) Jovane Cabral, 3–3 (73) Abraham Marcus.

Varningar, Estrela: Jovane Cabral, Oumar Ngom. Braga: Bright Arrey-Mbi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estrela: 2-2-1

Braga: 2-2-1

Nästa match:

Estrela: Estoril Praia, hemma, 19 januari 21.15